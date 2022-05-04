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«Оторвало ему башню»: танкист ЛНР показал сгоревший украинский Т-72

06:58 04.05.2022
Украинские танки пытались быстро отстреляться и уйти, однако у них это не получилось. Бойцы ЛНР выстрелили кумулятивом, у танка ВСУ взорвался боекомплект, ему оторвало башню.
«Оторвало ему башню»: танкист ЛНР показал сгоревший украинский Т-72
© Фото: ТРК "Звезда"
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Получивший медаль за боевые заслуги защитник Донбасса Илья Глебов показал сгоревший украинский танк T-72, который был сожжен бойцами Луганской Народной Республики.

«Был неопытный экипаж, они работали на этом блокпосту по нам. Они хотели быстро отстреляться и уйти. У них это не получилось. Они повернулись кормой к нашим двум танкам, и парни, долго не задумываясь, выстрелили кумулятивом. Взорвался боекомплект, оторвало ему башню», - оценил повреждения танка Глебов.

Глебов отметил, что во время боя неопытного или неумелого солдата видно сразу, однако такие военнослужащие моментально становятся мишенями для огня.

«На месте нельзя стоять, мы постоянно стреляем. Ездим. На ходу стреляем. У них были экипажи, которые просто выехали и начинают стрелять. Это очень плохо. Это видно сразу, что неопытный экипаж, потому что, когда они стоят, по ним может сразу прилететь. Всегда надо на танке быть в движении, чтобы быть целым», - добавил он.

Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник и зампредседателя совета федерации РФ Андрей Турчак вручили защитнику Донбасса медаль за боевые заслуги. Броня танка защитила танкиста и его товарища, когда боевая машина наехала на мину. Повредило каток, сорвало гусеницу и сильно контузило экипаж.

Материал подготовили Алексей Алексеев и Николай Баранов.

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