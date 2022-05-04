«Сорвало гусеницу»: танкист показал свою машину после подрыва на мине и атаки ВСУ

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Броня танка защитила Илью Глебова и его товарища, когда боевая машина наехала на мину. Повредило каток, сорвало гусеницу и сильно контузило экипаж. Первые секунды после взрыва мало что понимали, но всем удалось живыми выйти из боя.

«Мне командир машины говорит: "Давай назад". Я заднюю включаю, а она не едет. Он мне: "Давай вперед. Степа, машина не едет, всем покинуть машину"», - вспомнил обстоятельства происшествия танкист Илья.

Сейчас осматривая подбитую машину танкист вспоминает подробности боя.

«Это мы так закопались, потому что одна "гусля" крутилась и мы прокопали асфальт полностью, выточило ровно под гусеницу, а машина не ехала», - рассказал танкист.

Мина лишь обездвижила танк и нарушила работу систем наведения и заряжания. Разрушил машину удар танка ВСУ.

«Мы покинули машину, убежали до перекрестка и вражеская 72-ка влупила нам в морду, после чего машина загорелась и сработал боекомплект», - признался военнослужащий.

Илья танкист опытный, когда боевая задача получена - умеет отключать эмоции и сосредотачиваться на приказах командира.

«Не надо бояться. Страх есть, но когда с холодным рассудком едешь, намного проще. Опасений немного, сильно переживать не надо, потому что можешь подвести свой экипаж», - отметил он.

Илья не раз и даже не десять вел танк в бой, но в тот день перед подрывом вспоминает, было сильное чувство надвигающейся опасности.

«У меня была чуйка, все в груди сжимало, как будто не надо ехать. Но приказ был дан и мы поехали», - рассказал Илья.

Он может пройти по улицам города Рубежное с закрытыми глазами, каждая минута того боя запечатлелась в памяти.

«Вот здесь на дороге лежал 200-й, я его объезжал, чтобы не переехать и выехали на дорогу, по которой мы никогда не работали», - показал танкист.

А дальше еще 100 метров. Несколько выстрелов, подрыв и сильная контузия. Это уже третье ранение механика - водителя. Он дважды подрывался на мине и сменил два танка. Пока был без боевой машины, не сидел в резерве, а присоединился к разведчикам и двигался в непривычной для танкиста манере - пешком. Очередное ранение, больница, новый танк и снова в бой. По пути встречается сгоревший украинский Т-72. Его сожгли сослуживцы Ильи.

«Это украинский танк, был неопытный экипаж, они работали на этом блокпосту по нам. Они хотели быстро отстреляться и уйти. У них это не получилось. Они повернулись кормой к нашим двум танкам и парни долго не задумываясь выстрелили кумулятивом. Взорвался боекомплект, оторвало ему башню», - оценил повреждения танка Илья.

В бою, рассказал Илья, неопытного или неумелого солдата видно сразу, но понаблюдать за такими долго не получается, они быстро становятся мишенями для огня.

Он сам пришел в танковые войска добровольцем, хотя отслужил срочную еще в 2018 году. Два подрыва на мине, пулевое ранение и все это меньше, чем за два месяца, но Илья снова в строю и готов выполнять боевую задачу. Профессионализм и отвага танкиста не остались незамеченными. Глава ЛНР Леонид Пасечник и зампредседателя Совета Федерации РФ Андрей Турчак вручили защитнику Донбасса медаль «За боевые заслуги».