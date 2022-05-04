Шесть человек погибли и четверо пострадали в ДТП в Ростовской области

В числе погибших водитель и пять пассажиров автомобиля «Ваз-2112», трое из которых дети.

© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: Отдел пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Ростовской области

Шесть человек погибли и четверо пострадали в результате ДТП в Красносулинском районе Ростовской области. Столкнулись автомобили «Ваз-2112» и минивэн «Mercedes-Benz Viano». Об этом сообщили в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по региону.

«В результате ДТП погибли водитель и пять пассажиров автомобиля "Ваз", трое из которых дети. Пострадали четыре пассажира автомобиля "Мерседес"», - рассказали в ведомстве.

По предварительным данным, водитель, управляющий автомобилем «Ваз-2112» двигался со стороны Москвы и выехал на встречную полосу, после чего произошло столкновение с «Mercedes-Benz Viano». На данный момент полицейские устанавливают все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

Ранее число погибших в ДТП с участием бензовоза и автобуса на западе Украины выросло до двадцати семи человек. Об этом заявило издание «Страна» в своем Telegram-канале, ссылаясь на советника главы МВД Антона Геращенко.