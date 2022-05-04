Число жертв в ДТП под Ровно выросло до двадцати семи человек

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Число погибших в ДТП с участием бензовоза и автобуса на западе Украины выросло до двадцати семи человек. Об этом заявило издание «Страна» в своем Telegram-канале, ссылаясь на советника главы МВД Антона Геращенко.

Ранее стало известно о крупном ДТП в украинском городе Ровно в районе села Сытное Дубенского района. Сообщалось, что в результате происшествия погибли 17 человек, шестеро получили ранения.

Утверждается, что в аварии участвовали три машины - бензовоз, пассажирский автобус и легковушка. Причины происшествия выясняются. Трасса «Киев-Чоп», на участке которой произошла авария, на данный момент перекрыта. Уточняется, что ДТП произошло примерно в 19:30 по местному времени.