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В России за сутки потушили больше 150 лесных пожаров

Андрей Неделя
06:33 04.05.2022
В нескольких регионах ситуация остается сложной. В Хакасии и Бурятии введен режим чрезвычайной ситуации.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: Наталия Хадкеви, ВКонтакте
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В России за минувшие сутки потушили больше полутора сотен природных пожаров. Однако в нескольких регионах ситуация остается сложной. В Саяногорске - это республика Хакасия - ввели режим чрезвычайной ситуации, там несколько суток борются с пожарами около дачных участков.

Некоторых жителей было решено эвакуировать. За ситуацией сейчас следят сотрудники МЧС и добровольцы. Дополнительный отряд авиалесоохраны тушит пламя около села Бирикчуль, где в результате пала травы огонь сначала перекинулся на лес, а после - приблизился к домам.

Продолжает полыхать и в Бурятии. Там специалисты тушат пожар в Тункинском национальном парке, где также введен режим ЧС. А в лесах Амурской области режим чрезвычайной ситуации в лесах сняли.

Ранее на борьбу с природными пожарами в Курганской области МЧС перебросило самолет-амфибию Бе-200. На опубликованных кадрах с коптера, предоставленных Алексеем Торбеевым, видно, как борт набирает в резервуары воду для нового захода на очередной очаг возгорания.

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