Австралия ввела санкции против 39 россиян

Запрет подразумевает блокировку активов, а также запрет на возможность совершения поездок, сказано в сообщении.

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Австралия ввела экономические санкции против 39 лиц, подозреваемых в коррупции. Об этом сказано в официальном заявлении главы австралийского МИД Мариссы Пейн.

«Эти лица будут подвергнуты целенаправленным финансовым санкциям, включая замораживание активов и запрет на поездки. Это гарантирует, что Австралия не станет убежищем для тех, кто уже заблокирован в странах-единомышленниках и их финансовых системах», - сказано в сообщении.

Речь в сообщении идет о введении санкций против 14 людей, коррупционную деятельность которых раскрыл юрист Сергей Магнитский, а также против еще 25 человек, причастных к смерти Магнитского.

Ранее сообщалось, что Австралия обновила санкционный список, добавив в его перечень Фонд национального благосостояния России и Министерство финансов.