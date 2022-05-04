Артиллерист ВС РФ рассказал об особенностях стрельбы из САУ «Малка»

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Слаженность действий боевого расчета и как результат - поражение цели и успешное выполнение боевой задачи. Российский военнослужащий рассказал об особенностях стрельбы из САУ «Малка». Грозная боевая машина бьет без промаха.

«Нас полностью корректируют беспилотные разведчики, которые у нас есть. Производим выстрел - попадаем в цель. Поразили взвод "Пионов". Это существенная цель, хочу вам сказать. Очень много зависит от расчета и его слаженности. Наводчик навелся, правильно сделал вычисления, все сделали и посчитали. Честно говоря, это сложно», - признался военнослужащий ВС РФ.

Ранее Минобороны России показало кадры боевой работы расчетов самоходных артиллерийских установок САУ «Малка» при ведении контрбатарейной борьбы в ходе специальной военной операции на Украине. Грамотными действиями расчетов САУ «Малка» были уничтожены позиции стоящих на вооружении артиллерийских подразделений ВСУ 203-мм самоходных установок «Пион» и батареи 122-мм гаубиц Д-30.