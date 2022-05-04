Прицельный огонь: МО РФ показало кадры стрельбы «Малки» по позициям ВСУ

В результате грамотных действий, расчетами САУ «Малка» были уничтожены позиции 203-мм самоходных установок «Пион» и батареи 122-мм гаубиц Д-30 ВСУ.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Минобороны России показало кадры боевой работы расчетов самоходных артиллерийских установок САУ «Малка» при ведении контрбатарейной борьбы в ходе специальной военной операции на Украине.

Грамотными действиями расчетов САУ «Малка» были уничтожены позиции стоящих на вооружении артиллерийских подразделений ВСУ 203-мм самоходных установок «Пион» и батареи 122-мм гаубиц Д-30. Как заявили сами артиллеристы, такие цели достойные и очень сложные. Для их поражения приходится применять все практические навыки и умения.

Россия проводит специальную военную операцию на территории Украины с 24 февраля. О ее начале в телеобращении к соотечественникам рассказал президент Владимир Путин. Как отметил российский лидер, главная цель мероприятий - денацификация и демилитаризация Украины.