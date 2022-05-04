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СМИ: закон о внешнем управлении на иностранных предприятиях могут принять в мае в первом чтении

Максим Цепков
05:41 04.05.2022
Отмечается, что законопроект должен будет удовлетворить интересы бизнеса, трудовых коллективов и государства.
СМИ: закон о внешнем управлении на иностранных предприятиях могут принять в мае в первом чтении
© Фото: Алексей Иванов, ТРК Звезда
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Государственная дума РФ уже после майских праздников может принять в первом чтении закон о внешнем управлении на иностранных предприятиях. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на комитет Госдумы по собственности, земельным и имущественным отношениям.

«Мы планируем рассмотрение этого законопроекта сразу после майских праздников. Думаю, что мы примем его в первом чтении, а потом будем дорабатывать», - сказал глава комитета Сергей Гаврилов.

Он добавил, что в окончательном чтении необходимо принять вариант законопроекта, который удовлетворит интересы бизнеса, трудовых коллективов и государства, обеспечит безопасность России, а также экономическую и финансовую стабильность страны.

В пояснительной записке к законопроекту уточняется, что по решению суда на зарубежных предприятиях может быть осуществлено внешнее управление. При этом иностранные предприниматели прямо или косвенно должны владеть более 25% акций, а бизнесу, в свою очередь, необходимо иметь существенное значение в целях обеспечения стабильности экономики РФ. Речь идет, главным образом, об организациях, которые производят товары первой необходимости или являются единственными производителями определенных видов продукции.

Ранее стало известно, что Госдума может ввести штрафы за ввоз незарегистрированных лекарств, которые рекомендованы Всемирной Организацией здравоохранения. Сообщается, что законопроект могут одобрить 17 мая.

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