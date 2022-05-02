CGTN: в НАТО намерены дестабилизировать новый регион

© Фото: Pavlo Gonchar Keystone Press Agency Globallookpress

В НАТО намерены сосредоточить усилия на дестабилизации Азиатско-Тихоокеанского региона - такое мнение озвучивают авторы материала, размещенного на сайте государственного китайского телеканала CGTN. Эти действия будут предприниматься Штатами, чтобы упрочить положение США в мире, говорится в статье.

«НАТО кричит о мире и безопасности, но в то же самое время сбрасывает огромное количество бомб на другие страны», - следует из материала.

Авторы считают, что Североатлантический альянс позиционирует себя как оборонительный, но при этом расширяется и развязывает военные конфликты по всему миру. Также отмечается, что американские власти стараются реагировать на растущее влияние Китая путем сдерживания страны на мировой арене.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Молдавия должна опасаться втаскивания ее в НАТО. Он сказал, что они должны беспокоиться о своем собственном будущем, так как присоединение к блоку не поможет безопасности Молдавии.