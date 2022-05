В стране и мире СМИ раскрыли намерения Маска относительно Twitter Максим Цепков Отмечается, что уже через три года появится возможность приобретать акции Twitter на фондовом рынке. © Фото: Flashpic, Keystone Press Agency, Global Look Press Читайте нас на: Соцсеть Twitter через три года снова может стать публичной компанией (акционерное общество, акции которого обращаются на фондовом рынке свободно, без ограничений). Об этом пишет газета The Wall Street Journal, ссылаясь на заявление самого Илона Маска. Как сообщает издание, предприниматель Илон Маск, завершающий в настоящее время покупку компании-владельца сети Twitter, сообщил потенциальным инвесторам, что планирует через три года провести IPO (первичное размещение акций, процесс продажи компанией или ранними инвесторами акций частной компании на фондовом рынке, в результате которого компания становится публичной). The Wall Street Journal отмечает, что подобное решение довольно часто практикуется, однако обычно инвестиционные фонды дают себе около пяти лет для того, чтобы наладить работу компании. В конце прошлого месяца стало известно, что Илон Маск приобрел компанию Twitter за 44 млрд долларов. Предприниматель выразил надежду, что в соцсети останутся даже его самые ярые критики, ведь именно это «отражает свободу слова». В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика