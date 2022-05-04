В Болгарии прошли митинги против поставок оружия Украине

Также митингующие высказались против отправки военных НАТО в Болгарию.

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В центре Софии прошел митинг против поставок оружия Украине в рамках инициативы «Общеболгарский марш за мир и нейтралитет». Об этом сообщает Болгарское национальное телевидение.

«Болгария должна быть миротворцем - она дала христианство и России, и Украине. Она приходится матерью и России, и Украине», - с такими лозунгами выступали митингующие.

Помимо противодействия военной помощи, демонстранты также высказались против отправки дополнительных сил НАТО в Болгарию. В Софии жители города и общественные организации собрались перед зданием Народного собрания. Отмечается, что митинги состоялись и в других крупных городах страны – среди них Пловдив, Варна, Бургас и Русе.

Ранее президент Болгарии Румен Радев высказался против предоставления военной помощи Украине. Он заявил, что пацифистская риторика постепенно сменяется воинственной.