В стране и мире Президент Болгарии высказался против предоставления военной помощи Украине Виталий Музыка Пацифистская риторика постепенно сменяется воинственной, заявил президент Болгарии. © Фото: Annika Haas, Three Seas, Globallookpress Читайте нас на: Болгария решительно выступает против предоставления вооружения Украине. Об этом заявил президент страны Румен Радев. «Категорическое нет предоставлению Украине военной помощи. Это означало бы шаг к вовлечению Болгарии в этот конфликт. К сожалению, мы видим, что призывы к миру, к скорейшему прекращению конфликта постепенно затухают, а им на смену приходит воинственная риторика», - сказал он. Ранее сообщалось, что «Газпром» заявил болгарской компании Bulgargaz, что прекратит поставки сжиженного природного газа начиная с 27 апреля. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика