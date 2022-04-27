Президент Болгарии высказался против предоставления военной помощи Украине
Пацифистская риторика постепенно сменяется воинственной, заявил президент Болгарии.
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Болгария решительно выступает против предоставления вооружения Украине. Об этом заявил президент страны Румен Радев.
«Категорическое нет предоставлению Украине военной помощи. Это означало бы шаг к вовлечению Болгарии в этот конфликт. К сожалению, мы видим, что призывы к миру, к скорейшему прекращению конфликта постепенно затухают, а им на смену приходит воинственная риторика», - сказал он.
Ранее сообщалось, что «Газпром» заявил болгарской компании Bulgargaz, что прекратит поставки сжиженного природного газа начиная с 27 апреля.