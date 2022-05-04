Командование МКС перешло к российскому космонавту

Космонавту Роскосмоса был передан символический ключ от станции.

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Командование Международной космической станцией (МКС) было передано космонавту Роскосмоса Олегу Артемьеву. Сообщается, что пилот также является специальным корреспондентом ТАСС.

Как передает ТАСС, в рамках церемонии астронавт США Томас Маршберн передал российскому члену экипажа символический ключ от станции.

Сейчас на борту Международной космической станции находятся космонавты Роскосмоса Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков, шесть астронавтов NASА, а также два представителя Европейского космического агентства.

Ранее стало известно, что российские космонавты развернули Знамя Победы в открытом космосе. Участниками данной акции стали космонавты «Роскосмоса» Олег Артемьев и Денис Матвеев, таким образом они поздравили всех с наступающим Днем Победы. По сообщению госкорпорации, на скафандре Олега Артемьева закреплены маленькая копия Знамени Победы и Георгиевская ленточка.