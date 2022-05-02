СК возбудил дело после осквернения памятника советским воинам в Литве

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Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело по факту осквернения памятника советским солдатам в городе Неринга. Данное заявление было опубликовано на официальном сайте СК РФ.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.п. "а" и "б" части 2 статьи 243.4 УК РФ (повреждение расположенного за пределами Российской Федерации мемориального объекта, увековечивающего память погибших при защите Отечества или его интересов в период Великой Отечественной войны, совершенное с группой лиц)», - говорится в сообщении.

Как отмечает ведомство, в городе Неринга Литовской Республики вандалы облили краской памятный знак на месте гибели семи Героев Советского Союза. Монумент увековечивает память советских воинов, которые погибли при защите Отечества. Сообщается, что комитет принимает меры к установлению лиц, причастных к совершению данного преступления.

Ранее стало известно о двух случаях осквернения вандалами памятников советским солдатам в Литве. В СК РФ отметили, что памятники советским воинам были залиты краской.