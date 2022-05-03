В Словакии заявили, что будут добиваться исключения из эмбарго ЕС на российскую нефть

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Словакия собирается наставить на предоставлении для себя исключения в случае, если Евросоюз введет эмбарго на импорт российской нефти. К такому решению страна придет в 2023 году. Об этом сообщил вице-премьер и министр экономики республики Рихард Сулик после встречи министров энергетики Евросоюза.

«Словакия будет настаивать на предоставлении исключения для себя в случае решения Евросоюза ввести эмбарго на поставки российской нефти», - цитирует министра ТАСС.

Он добавил, что бесперебойные поставки нефти из России являются жизненно важным процессом для экономики Словакии. На данный момент Россия на 100% обеспечивает потребности населения в сырье. При этом местный нефтеперерабатывающий завод адаптирован исключительно на нефть из РФ, а переход на использование сырья из иных источников представляется очень длительным и затратным процессом.

Ранее СМИ сообщили, что ЕС может одобрить поэтапное эмбарго на нефть из РФ уже на этой неделе. Вместе с тем отмечается, что новый пакет санкций будет включать в себя ограничительные меры против Сбербанка.