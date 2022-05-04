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Один погиб, 11 ранены: последствия обстрела украинскими националистами нефтебазы в Макеевке

20:41 04.05.2022
Снаряд пробил резервуары с дизтопливом, мгновенно воспламенилась площадка в 1500 квадратных метров.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Один человек погиб, еще 11 получили ранения в результате обстрела нефтебазы в Макеевке. По данным представительства ДНР, украинские военные ударили по заводу из «Смерчей». Загорелись четыре больших резервуара с топливом и два бензовоза. Они продолжают полыхать и сейчас. Кроме того, под прицельным огнем ВСУ сегодня оказались Донецк и Ясиноватая. 

Утренний взрыв в Макеевке было слышно даже в центре Донецка, на этот раз снаряд угодил в нефтебазу. Выпустили его со стороны Авдеевки, где сейчас находятся позиции ВСУ. Снаряд пробил резервуары с дизтопливом. Мгновенно воспламенилась площадка в 1500 квадратных метров.

До ближайших жилых домов отсюда около километра. В районе промзоны в момент взрыва находились только сотрудники нефтебазы. По официальной информации пострадали 11 человек. Дым от этого пожара видно за десятки километров.

А в Ясиноватой врачи борются за жизнь 14-летней девочки. Она с мамой пошла набрать воды в колодце. Во двор прилетело сразу три ракеты.

«Сегодня у нас пятеро раненых, один человек погиб, все эти люди находились возле колодца набирали воду, среди них есть девочка 2008 года рождения очень тяжелая травма», - рассказал мэр Ясиноватой Дмитрий Шевченко.

Лишая себя дневного света, закрывая окна мешками с песком, живут жители Ясиноватой и других населенных пунктов, которые регулярно обстреливают ВСУ. Рядом свежий хвостовик от ракеты. Значит, неподалеку было попадание.

О том, что начался обстрел, Александра предупреждает любимый пес. Мужчина охраняет склады, куда ни раз прилетали снаряды. Вот и сегодня осколок над головой просвистел. Показывает разбитый склад недалеко от его коморки. Его Ясиноватую обстреливают восемь лет.

Материал подготовили: Виктория Ивашечкина, Владислав Кустов

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