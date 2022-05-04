Слаженность действий и командный дух: кадры тренировки демонстрационного пролета авиации ЦВО над Екатеринбургом

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Экипажи оперативно-тактической и транспортной авиации Центрального военного округа (ЦВО) провели первую совместную тренировку демонстрационного пролета авиации над Екатеринбургом.

В ходе нее над столицей Урала пролетело семь самолетов оперативно-тактической и транспортной авиации ЦВО. Самолеты и взлетели с трех аэродромов в Пермском крае, Свердловской и Челябинской областях. Экипажи выполнили сбор в единый строй в заранее определенном районе, отработали слаженность действий, строгое соблюдение дистанций и скоростного режима для пролета в заданной точке.

Скорость транспортных самолетов составила от 300 до 400 км/ч на высоте 300 метров. Боевые самолеты пролетели со скоростью до 700 км/ч на высоте до 400 метров.

Кроме этого, летчики ЦВО присоединились к акции «Бессмертный полк». Фотографии более 50 родственников-участников ВОВ пилоты разместили в салонах двух транспортных самолета Ан-12, Ан-26 и пассажирского самолета Ту-134, которые пролетели над Екатеринбургом во время тренировки.

Ранее сообщалось, что экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 и самолетов-разведчиков Су-24МР авиационной дивизии ЦВО провели учебно-тренировочные полеты. В ходе них были отработаны тактические элементы ведения воздушного боя и авиаразведки над полигоном в Курганской области.

Материал подготовили: Виктория Ивашечкина, Николай Баранов