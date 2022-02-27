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Экипажи Су-34 и Су-24МР ЦВО отработали ведение авиаразведки и воздушного боя

07:29 27.02.2022
Учебно-тренировочные полеты прошли над полигоном в Курганской области.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 и самолетов-разведчиков Су-24МР авиационной дивизии Центрального военного округа (ЦВО) провели учебно-тренировочные полеты. В ходе них отработаны тактические элементы ведения воздушного боя и авиаразведки над полигоном в Курганской области.

Летчики оперативно-тактической авиации выполнили взлеты с аэродрома в Челябинской области и одиночные элементы летной подготовки на предельно малых и малых высотах. Экипажи многофункциональных Су-34 отработали элементы боевого маневрирования при ведении воздушного боя на высотах от 50 до 3000 метров, двигаясь на скорости до 1900 км/ч.

Самолеты-разведчики Су-24МР отработали тактически элементы обхода средств противовоздушной обороны «противника» в ходе разведки условно новых районов патрулирования. В полете экипажи выполнили виражи на максимальном и форсажном режимах работы двигателя, отработали пикирование, выполнение восходящей спирали, а также боевые развороты.

В учебно-тренировочных полетах было задействовано до десяти истребителей-бомбардировщиков Су-34 и самолетов-разведчиков Су-24МР, около 20 единиц наземной техники, а также около 200 военнослужащих из числа летного, инженерно-технического состава, группы управления и обеспечения полетов.

Материал подготовили Анна Касаткина и Николай Баранов.

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