ВКС РФ уничтожили четыре артиллерийских батареи, три склада боеприпасов и 20 районов сосредоточения техники ВСУ

Кроме того, в районе населенного пункта Попасная была уничтожена американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы.

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Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков в ходе брифинга сообщил о том, что ВКС РФ за день уничтожили четыре артиллерийских батареи, три склада боеприпасов и 20 районов сосредоточения техники ВСУ.

Высокоточными ракетами воздушного базирования в течение дня уничтожены: четыре артиллерийских батареи на огневых позициях, три склада боеприпасов в районах Мирная Долина, Бахмутская и Ташковка, 20 районов сосредоточения живой силы и военной техники», - рассказал Конашенков.

Кроме этого, как отметил официальный представитель военного ведомства, в районе населенного пункта Попасная российскими военнослужащими была уничтожена американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы.

Ранее в МО РФ заявили об уничтожении еще девяти украинских беспилотников, включая один «Байрактар». Цели были поражены в районах населенных пунктов Изюм, Топольное, Малая Камышеваха, Русские Тишки, Бражковка (Харьковская область), Зеленый Гай (Николаевская область) и Новокраснянка (Луганская Народная Республика).

Материал подготовила: Виктория Ивашечкина