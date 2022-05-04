В МО РФ заявили об уничтожении еще девяти украинских беспилотников, включая один «Байрактар»
Российскими средствами противовоздушной обороны уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Цели уничтожены в районах населенных пунктов Изюм, Топольное, Малая Камышеваха, Русские Тишки, Бражковка (Харьковская область), Зеленый Гай (Николаевская область) и Новокраснянка (Луганская Народная Республика).
«В том числе был сбит беспилотный летательный аппарат "Байрактар-ТБ2" в районе Александровки (Харьковская область)», - заявил Конашенков.
Кроме этого, как сообщил официальный представитель военного ведомства, в воздухе были сбиты четыре реактивных снаряда системы залпового огня «Смерч» в районе населенного пункта Великая Камышеваха.
Также высокоточные ракеты ВКС России уничтожили пусковую установку украинской «Точки-У» и три локатора ЗРК С-300.
Материал подготовили: Андрей Неделя, Николай Баранов