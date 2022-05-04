МО РФ: российская авиация сбила шесть БПЛА и уничтожила до 310 украинских националистов

С начала проведения спецоперации были уничтожены: 146 самолетов, 112 вертолетов, 287 зенитных ракетных комплексов.

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В Министерстве обороны РФ заявили, что российская авиация уничтожила до 310 националистов, средства ПВО сбили шесть беспилотников и два снаряда «Смерчей».

«Российскими средствами противовоздушной обороны уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов в районах Авдеевки, Северодонецка, Веселой Горы ЛНР, а также над островом Змеиный», - рассказал в ходе брифинга официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, с начала проведения специальной военной операции были уничтожены: 146 самолетов, 112 вертолетов, 712 беспилотных летательных аппаратов, 287 зенитных ракетных комплексов.

В этот же день, 4 мая, в МО РФ сообщили, что артиллеристы ВС России уничтожили еще 53 единицы военной техники Украины. Были уничтожены до 310 человек личного состава неприятеля и 53 единицы военной техники.

Материал подготовила: Виктория Ивашечкина