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МО РФ: российская авиация сбила шесть БПЛА и уничтожила до 310 украинских националистов

20:25 04.05.2022
С начала проведения спецоперации были уничтожены: 146 самолетов, 112 вертолетов, 287 зенитных ракетных комплексов.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: Алексей Иванов, ТРК Звезда
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В Министерстве обороны РФ заявили, что российская авиация уничтожила до 310 националистов, средства ПВО сбили шесть беспилотников и два снаряда «Смерчей».

«Российскими средствами противовоздушной обороны уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов в районах Авдеевки, Северодонецка, Веселой Горы ЛНР, а также над островом Змеиный», - рассказал в ходе брифинга официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, с начала проведения специальной военной операции были уничтожены: 146 самолетов, 112 вертолетов, 712 беспилотных летательных аппаратов, 287 зенитных ракетных комплексов. 

В этот же день, 4 мая, в МО РФ сообщили, что артиллеристы ВС России уничтожили еще 53 единицы военной техники Украины.  Были уничтожены до 310 человек личного состава неприятеля и 53 единицы военной техники. 

Материал подготовила: Виктория Ивашечкина

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