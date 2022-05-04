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Военный эксперт оценил решение Румынии ввести в страну батальон Stryker США

Виктория Ивашечкина
18:12 04.05.2022
По словам Алексея Леонкова, все подразделения, которые направят на укрепление восточных границ блока НАТО, будут присутствовать там и дальше.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: Pașca Daniel, Pexels
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Военный эксперт Алексей Леонков в беседе со «Звездой» прокомментировал информацию о том, что президент Румынии Клаус Йоханнис одобрил ввод в страну американского батальона Stryker для выполнения задач НАТО, а также отряда истребителей F-35.

Политик утверждал, что страна приняла меры по укреплению своей оборонной способности на фоне «массированного усиления российского военного присутствия вблизи Украины и в Черноморском регионе». 

«Это обустройство театра военных действий. Оно идет, по словам представителя НАТО, на постоянное основе. То есть это подразделение присутствует на нашей границе постоянно. Ввели эту бригаду, она там и останется. То, что они в самом начале заявляли о том, что это будет некое временное размещение, теперь полностью отвергается», - отметил эксперт.

По словам Леонкова, все подразделения, которые будут направляться на укрепление восточных границ блока НАТО, будут оставаться там и дальше. В этом случае российское командование будет учитывать присутствие таких сил на границах и выстраивать адекватную систему обороны на случай обострения отношений.

«Наша страна должна будет отразить любой удар со стороны агрессора. Что касается F-35 - это самолет пятого поколения. США называли его "самолет-невидимка", однако наши зенитно-ракетные системы видят эти самолеты своими радарами, и могут их сбивать», - подчеркнул военный эксперт.

Несколькими днями ранее в Минобороны РФ заявили о том, что украинские власти ежедневно массово вывозят автомобильным и железнодорожным транспортом, а также баржами из порта Измаил по Дунаю зерно, кукурузу, масляные культуры и сельскохозяйственных животных в Румынию. При этом военном ведомстве отметили, что в обмен на сельхозпродукцию Киев получает иностранное оружие и боеприпасы.

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