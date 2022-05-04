Президент Румынии одобрил ввод в страну батальона США Stryker

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Румынский глава Клаус Йоханнис заявил, что одобрил ввод в страну американского батальона Stryker для выполнения ряда задач НАТО, а также отряда истребителей F-35.

«Пленарное заседание парламента приняло к сведению письмо президента, информирующее об одобрении ввода, дислокации и действий Stryker в Румынии для выполнения задач НАТО по сдерживанию и обороне», - сообщает местный портал Stiri pe surse.

СМИ считает, что эскалация напряженности и «массированное усиление российского военного присутствия вблизи Украины и в Черноморском регионе» влияют на международную безопасность. В связи с этим Румыния приняла меры по укреплению своей оборонной способности.

Несколькими днями ранее в Минобороны РФ заявили о том, что украинские власти ежедневно массово вывозят автомобильным и железнодорожным транспортом, а также баржами из порта Измаил по Дунаю зерно, кукурузу, масляные культуры и сельскохозяйственных животных в Румынию. В военном ведомстве отметили, что в обмен на сельхозпродукцию Киев получает иностранное оружие и боеприпасы.