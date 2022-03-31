В Киеве сняли флаг с посольства Словении из-за его сходства с российским

Представители украинской стороны настояли на снятии флага Словении со здания посольства страны в Киеве.

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В Киеве убрали национальный флаг со здания посольства Словении в связи с тем, что он внешне похож на триколор Российской Федерации. Снять символ государства представителей Словении попросили украинские нацгвардейцы и полицейские.

В основе словенского флага лежит сочетание бело-сине-красных горизонтальных полос, аналогичное российскому, однако в левой части символа Словении располагается герб страны. В безветренную погоду на полотнище флага оказался скрыт его отличительный элемент, что вызвало тревогу у украинской стороны.

О происшествии рассказал временный поверенный в делах Словении в Киеве Боштьян Лесьяк. По его словам, переданным телеканалом «Словения», изначально над зданием посольства в Киеве развевались словенский и европейский флаги.

Ранее посольство РФ в Германии направило ноту протеста в МИД ФРГ в связи с осквернением советских мемориалов в Берлине. На мемориалы, посвященные павшим советским воинам, была нанесена синяя и желтая краска в цвет украинского флага.