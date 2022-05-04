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Почти 120 парков Подмосковья обработают от клещей

Виктория Ивашечкина
16:45 04.05.2022
Жителей Московской области попросили внимательно осматривать одежду и тело после прогулок в парках и скверах.
Почти 120 парков Подмосковья обработают от клещей
© Фото: Игорь Зарембо, РИА Новости
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В 119 парках культуры и отдыха Подмосковья стартовала сезонная противоклещевая обработка территорий, передает «360». 

«Готовим парки к массовому летнему отдыху. С 18 апреля приступили к обработке парковых территорий. Работы планируем завершим до конца мая», - заявил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Он также рассказал, что от клещей обработают 91 095,55 гектара парковых территорий. На сегодняшний день первичную обработку провели на 45 427,94 гектара.

Укусы клещей могут стать причиной заболевания такими опасными инфекциями, как эрлихиоз, коксиеллез, туляремия, клещевой тиф. Жителей Московской области попросили внимательно и осторожно осматривать одежду и тело после прогулок в парках и скверах. 

Ранее главный внештатный педиатр Подмосковья Нисо Одинаева объяснила, как защититься от нападения клеща во время прогулки по лесу. По ее словам, для того, чтобы избежать укуса, рекомендуется максимально закрыть тело одеждой - особенно ноги. Она должна плотно прилегать к телу и быть светлой - это позволит заметить насекомое. Кроме этого, как отметила специалист, на рукавах и штанинах желательны резинки или плотные манжеты.

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