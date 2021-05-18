Названы эффективные способы защиты от укуса клеща

Главный внештатный педиатр Подмосковья Нисо Одинаева объяснила, как защититься от нападения клеща. Об этом сообщили в Минздраве Московской области.

«Для того чтобы избежать укуса, рекомендуется максимально закрыть тело одеждой - особенно ноги. Она должна плотно прилегать к телу и быть светлой - это позволит заметить насекомое. На рукавах и штанинах желательны резинки или плотные манжеты. Отправляясь в лес, лучше надеть сапоги, брюки заправить в носки», - цитируют в ведомстве специалиста.

Одинаева подчеркнула: важно закрыть голову и спрятать волосы, например с помощью косынки. Необходимо регулярно проверять волосы. Кроме того, педиатр посоветовала использовать защитные средства - репелленты, которые следует наносить на открытые участки тела и одежду.

«Вопреки распространенному мнению, клещи обычно встречаются в траве и на кустарниках, а не на высоких деревьях. Кроме того, ошибочно думать, что эти насекомые опасны лишь в лесу. "Поймать" клеща можно даже в городском парке. В отличие от комаров и слепней, укус клеща практически не ощутим - его слюна действует как обезболивающее. Но именно с этой слюной в организм человека попадает вирус», - объяснила медик.

Ранее врач-дезинфектолог Николай Дубинин рассказал «Звезде», какие заболевания может заполучить человек, которого укусил клещ в Московской области. По словам медика, если был контакт с этим насекомым, его необходимо отнести в лабораторию на исследование.