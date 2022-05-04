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Супруга Станислава Шушкевича рассказала о последних годах его жизни

Анна Касаткина
16:24 04.05.2022
У политика были серьезные проблемы со здоровьем, а потому он мало появлялся на публике, рассказала Ирина Шушкевич.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Дмитрий Донской, РИА Новости
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Бывший председатель Верховного совета Белоруссии Станислав Шушкевич в последние годы жизни снизил свою активность из-за проблем со здоровьем, у него было много хронических заболеваний и стоял кардиостимулятор. Об этом «Звезде» рассказала супруга Шушкевича Ирина.

По ее словам, политик скончался около полуночи 4 мая, причиной смерти стали последствия перенесенной коронавирусной инфекции. Шушкевич отметила, что у мужа было много хронических заболеваний и стоял кардиостимулятор. Сейчас решается вопрос о месте захоронения политика, уточнила она.

Собеседница также рассказала, почему в последние годы один из авторов Беловежских соглашений мало появлялся на публике.

«Во-первых, не очень хотелось заболеть ковидом. Во-вторых, он себя чувствовал все хуже и хуже. И, самое главное, что он говорил: я не могу призывать людей к чему-либо, если я сам туда первый не пойду. То есть какие-то действия проводить... Какие действия? Ноги у него не ходили», - пояснила Шушкевич.

Она добавила, что после ухода из политики супруг занимался своими хобби, «у него были золотые руки». Кроме того, Шушкевич много времени проводил за компьютером: писал, готовил презентации, заключила собеседница.

Станислав Шушкевич скончался в Минске на 88-м году жизни. В марте, по сообщениям СМИ, политик перенес коронавирусную инфекцию, а в конце апреля попал в реанимацию из-за последствий COVID-19.

В 1991-1994 годы Шушкевич занимал пост председателя Верховного совета Белоруссии. В 1991-м он был одним из тех, кто поставил свою подпись под Беловежскими соглашениями. После отставки Шушкевич принимал активное участие в политической жизни своей страны, с 1998 по 2018 год был председателем Белорусской социал-демократической партии Грамады.

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