«Он видел мир по-своему»: Шевченко поделился воспоминаниями о Станиславе Шушкевиче

Руководитель служб протокола президента СССР Михаила Горбачева и президента России Бориса Ельцина рассказал «Звезде», что относился к Шушкевичу с большим уважением.

© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: Дмитрий Донской, РИА Новости

Руководитель служб протокола президента СССР Михаила Горбачева и президента России Бориса Ельцина Владимир Шевченко поделился воспоминаниями со «Звездой» об одном из авторов Беловежских соглашений Станиславе Шушкевиче. Шевченко рассказал, что относился к нему с большим уважением.

«Ну Шушкевич из этой тройки (Шушкевич, Горбачев и Кравчук - прим. ред.) не выделялся, однако был глубже господина Кравчука. Он человек из науки. Я к нему относился с большим уважением. У меня теплые о нем воспоминания как о человеке который делал свое дело и видел мир по-своему», - рассказал он.

Напомним, бывший председатель Верховного совета Белоруссии Станислав Шушкевич умер в возрасте 87 лет, передает «Еврорадио» со ссылкой на его супругу Ирину.

По данным СМИ, в марте политик перенес коронавирусную инфекцию, а в конце апреля он попал в реанимацию из-за последствий COVID-19.