«Слава и благодарность»: как страны мира реагировали на взятие Берлина РККА в 1945 году

© Минобороны России

В сообщении ТАСС со ссылкой на белградское радио, говорится, что помощник начальника Генерального штаба югославской армии Джурич высоко оценил действия Рабоче-крестьянской Красной армии. Он отметил, что РККА вместе с армиями Англии и США заслужила вечную благодарность человечества.

«Слава и благодарность героической Красной армии - освободительнице всего человечества от фашистского варварства! Да здравствует Верховный главнокомандующий, Маршал Советского Союза Сталин! Да здравствует победа антигитлеровской коалиции!» - сказал Джурич.

Варшавское радио также сообщило, что известие о взятии Берлина советскими войсками с энтузиазмом встретили в Польше. Так, в Варшаве и ряде других польских городов прошли митинги и манифестации.

Сегодня на селекторном совещании министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что военные парады в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне пройдут в 28 российских городах. В них примут участие почти 65 тысяч человек, порядка 2,4 тысячи образцов боевой техники, свыше 460 воздушных судов.