«Слава и благодарность»: как страны мира реагировали на взятие Берлина РККА в 1945 году
В МО РФ показали архивный выпуск газеты «Красная звезда» от 4 мая 1945 года с реакцией мира на овладение Красной армией Берлином.
© Фото: Минобороны России
Министерство обороны РФ опубликовало архивный выпуск газеты «Красная звезда» от 4 мая 1945 года, где говорится о реакции мировой общественности на взятие столицы Германии Берлина советскими войсками в ходе Берлинской стратегической наступательной операции.
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