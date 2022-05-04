Подарки для националистов: как бойцы ДНР «утюжат» противника на «Азовстали» из гаубиц

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Бойцы Народной милиции Донецкой Народной Республики подавляют огневые точки украинских вооруженных формирований на территории мариупольского завода «Азовсталь». Корреспондент «Звезды» Алексей Дегтярев опубликовал кадры удара 152-мм гаубицы Д-20 по позициям противника.

«В полях под Мариуполем националистов из "Азова"* продолжают угощать подарками бойцы ДНР. Сейчас наблюдаем, как артиллеристы посылают снаряды из 152-мм гаубицы Д-20», - сказал он.

Сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил о подавлении попыток противника выйти на огневые позиции на заводе «Азовсталь». Ранее о надежном блокировании боевиков на предприятии заявлял министр обороны России Сергей Шойгу. По его словам, Мариуполь при этом находится под контролем Российской армии, в городе уже налаживается мирная жизнь.

Напомним, президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

* «Азов» - организация украинских националистов, запрещенная на территории РФ.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов