Подарки для националистов: как бойцы ДНР «утюжат» противника на «Азовстали» из гаубиц
Бойцы Народной милиции Донецкой Народной Республики подавляют огневые точки украинских вооруженных формирований на территории мариупольского завода «Азовсталь». Корреспондент «Звезды» Алексей Дегтярев опубликовал кадры удара 152-мм гаубицы Д-20 по позициям противника.
«В полях под Мариуполем националистов из "Азова"* продолжают угощать подарками бойцы ДНР. Сейчас наблюдаем, как артиллеристы посылают снаряды из 152-мм гаубицы Д-20», - сказал он.
Сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил о подавлении попыток противника выйти на огневые позиции на заводе «Азовсталь». Ранее о надежном блокировании боевиков на предприятии заявлял министр обороны России Сергей Шойгу. По его словам, Мариуполь при этом находится под контролем Российской армии, в городе уже налаживается мирная жизнь.
Напомним, президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.
* «Азов» - организация украинских националистов, запрещенная на территории РФ.
Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов