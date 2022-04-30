Минобороны: Киев вывозит в Румынию сельхозпродукцию в обмен на иностранное оружие

По данным военного ведомства, в настоящее время из Украины вывезено около 20 миллионов тонн сельхозпродукции.

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Начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, украинские власти каждый день массово вывозят автомобильным и железно-дорожным транспортом, а также баржами из порта Измаил по Дунаю зерно, кукурузу, масляные культуры и сельскохозяйственных животных в Румынию. Причем, по его словам, в обмен на сельхозпродукцию Киев получает иностранное оружие и боеприпасы.

«На сегодня вывезено около 20 млн тонн. Все это происходит при остром дефиците продуктов питания для собственного населения, а также отсутствии зерновых культур в большинстве регионов Украины для проведения весенней посевной кампании», - отметил начальник НЦУО РФ на брифинге.

Ранее Минобороны России опубликовало кадры уничтоженного укрепрайона в ЛНР, который занимали ВСУ и украинские националисты. В домах мирных жителей украинские боевики оборудовали огневые точки. Приусадебные участки стали местом размещения сети окопов и блиндажей - они соединяли огневые позиции в жилых домах.

Материал подготовили Елизавета Потейчук и Николай Баранов.