ВСУ обстреляли Киевский район Донецка

Сообщается, что были использованы снаряды калибром 122 мм.

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Украинские военные обстреляли населенный пункт Опытное в Киевском районе города Донецк. Об этом заявили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ», - сообщается в Telegram-канале представительства.

По информации представительства республики, по населенному пункту было выпущено шесть снарядов калибром 122 мм.

Ранее стало известно, что украинские военные обстреляли два района Донецка. В течение тринадцати минут по Куйбышевскому и Кировскому районам были выпущены снаряды калибром 122 мм и ракеты из БМ-21 «Град».