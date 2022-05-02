Россиянам разрешили сочетать льготную ипотеку с рыночной и увеличить лимит до 15-30 млн рублей

С 1 мая ставка по льготной ипотеке на новостройки была снижена с 12% до 9%.

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Россиянам разрешили сочетать льготную ипотеку на новостройки с рыночной или другой субсидированной. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.

Таким образом в зависимости от региона максимальную сумму кредита можно будет увеличить до 15-30 миллионов рублей.

«Подчеркну, что льготная ставка остается на уроне 12,6 млн, но теперь ее можно сочетать с другой субсидированной или рыночной ставкой. То есть если раньше в кредит можно было взять только 12, 6 млн, а остальное вносить с помощью первоначального взноса, то теперь возможности покупателей расширяются», - приводит его слова ТАСС.

Напомним, что с 1 мая ставка по льготной ипотеке на новостройки была снижена с 12% до 9%. Такое поручение дал Владимир Путин. Также глава государства попросил, до конца года продлить программу. Также ранее стало известно, что молодые IT-специалисты смогут оформить льготную ипотеку. На послабление могут рассчитывать специалисты в возрасте от 22 до 40 лет с доходом от 200 тысяч рублей в месяц в городах-миллионниках и от 150 тысяч рублей в регионах.