В Кремле оценили вероятность встречи Путина с папой римским

Пресс-секретарь президента РФ заявил, что договоренностей о встрече нет и они не достигались.

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что встреча Владимира Путина и папы римского Франциска не запланирована. По его словам, Кремль такого предложения не получал.

«Подобная инициатива направляется по линии дипломатических служб. Каких-либо договоренностей о встрече нет и они не достигались», - сказал он.

Вчера папа римский Франциск переговорил с патриархом Московским и всея Руси Кириллом. В ходе беседы в том числе обсуждалась специальная военная операция на Украине, рассказал понтифик в интервью итальянской газете Corriere della Sera.