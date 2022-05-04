Музыка Великой Отечественной: оркестр ЦВО поздравил ветеранов с наступающим Днем Победы

В ходе музыкального поздравления прозвучали песни времен Великой Отечественной - «Катюша», «Венский вальс», «Лебединая песня» и другие. В завершение была исполнена песня композитора Давида Тухманова на слова Владимира Харитонова «День Победы».

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Военнослужащие Центрального военного округа совместно с сотрудниками Дома офицеров и ансамблем народной песни «Дружина» организовали концерт для ветеранов Великой Отечественной войны в Новосибирске.

Музыкальное поздравление состоялось во дворе одного из жилых домов - в нем проживают участники ВОВ. В начале праздничного концерта благодарность ветеранам выразил исполняющий обязанности командующего общевойсковым объединением полковник Олег Короткевич. Им были поздравлены с наступающей 77-й годовщиной Победы ветераны войны Михаил Мезин, Петр Горьковский и Таисия Прокопьева.

«Ваш подвиг на фронте и в тылу невозможно переоценить, и вы продолжаете воодушевлять нас на выполнение поставленных задач на службе Родине. Поздравляем вас с очередной годовщиной победы в Великой Отечественной войне и желаем вам здоровья и долгих лет жизни», - подчеркнул Короткевич.

В ходе музыкального поздравления прозвучали песни времен Великой Отечественной - «Катюша», «Венский вальс», «Лебединая песня» и другие. В завершение была исполнена песня композитора Давида Тухманова на слова Владимира Харитонова «День Победы».

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Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов