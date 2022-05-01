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Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков заявил, что Украина отключила в Херсонской области доступ к мобильной связи и интернету. По словам чиновника, это означает демонстративный отказ киевского режима от региона. Также Украина прекратила выплату банковских пособий и выполнение обязательств по банковским операциям.

«Украина отключила Херсонскую область от мобильной связи и интернета, тем самым демонстративно отказавшись от этих территорий. Теперь она перестанет выплачивать пенсии и пособии, а также исполнять свои банковские обязательства, по сути, грабя людей, как это было в Донбассе и Крыму. Общая схема», - сказал Крючков агентству РИА Новости.

По словам Крючкова, данное решение является диверсией, но она ускорит процесс интеграцию региона и юга Украины с Российской Федерацией.

Ранее, 28 апреля, ВСУ нанесли удар ракетами «Точка-У» и снарядами РСЗО по Херсону. Как сообщили в Минобороны РФ, целью украинского ракетного удара неизбирательного характера были жилые кварталы, расположенные в районе проспекта Ушакова. Атака была отражена российскими ПВО.