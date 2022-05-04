Ученые нашли останки вымершей хищной рептилии

Сообщается, что ископаемым около двухсот миллионов лет.

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Группа международных палеонтологов нашла зуб и еще несколько окаменелых останков ихтиозавров. Это род вымерших морских рептилий раннего юрского периода. Результаты исследования были опубликованы в научном журнале Journal of Vertebrate Paleontology.

Всего в швейцарской части Альп в конце XX века исследователи обнаружили несколько наборов артефактов, среди них были остатки зубов и позвонков трех вымерших видов древних морских животных, которые ранее были неизвестны науке. Палеонтологи выдвинули гипотезу, что найденным останкам около двухсот миллионов лет. Сообщается, что эти существа по форме были похожи на современных китов, однако имели удлиненные тела и прямые хвостовые плавники.

Ранее стало известно, что палеонтологи открыли новый вид древнего ихтиозавра гигантских размеров. «Морской дракон» вида Cymbospondylus youngorum обитал 247 миллионов лет назад, в триасовый период. Соседями морской рептилии по планете тогда были динозавры.