Древний «морской дракон» увеличился в размерах в рекордные сроки

Палеонтологи открыли новый вид древнего ихтиозавра гигантских размеров. «Морской дракон» вида Cymbospondylus youngorum обитал 247 миллионов лет назад, в триасовый период. Соседями морской рептилии по планете тогда были динозавры.

Особенности Cymbospondylus youngorum удивили ученых. Прежде всего, тем фактом, что, по меркам эволюции, существа этого вида чрезвычайно быстро (всего за 2,5 миллиона лет) выросли до гигантских размеров. Морские киты проделали тот же путь за 49 миллионов лет. По мнению исследователей, стремительному увеличению размеров морской рептилии поспособствовало обилие пищи, пишет Daily Express.

Окаменелость впервые заметили в 1998 году. Останки были вмурованы в скалы гор Огаста на северо-западе Невады. В 2015 году удалось раскопать кости животного: ими оказались череп, плечо и придаток, который приняли за ласт. Еще несколько лет велось исследование останков, по итогам которого палеонтологи воссоздали примерный облик существа.

Cymbospondylus youngorum напоминал морского дракона: имел довольно длинное обтекаемое тело с длинным хвостом и плавниками. Череп ихтиозавра составлял около двух метров в длину, а все тело - около 17 метров. Весило существо порядка 45 тонн и питалось мелкими ихтиозаврами, рыбой и, предположительно, кальмарами.

Обитал «морской дракон» в Панталасовом океане у западного побережья Северной Америки.