Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Древний «морской дракон» увеличился в размерах в рекордные сроки

Светлана Иванова
17:30 24.12.2021
Ихтиозавр вида Cymbospondylus youngorum, обитавший 247 миллионов лет назад, в процессе эволюции достиг гигантских размеров всего за 2,5 миллиона лет. Морские киты проделали тот же путь за 49 миллионов лет.
Древний «морской дракон» увеличился в размерах в рекордные сроки
© Фото: Heritage-Images, Imagestate, Globallookpress
Читайте нас на:

Палеонтологи открыли новый вид древнего ихтиозавра гигантских размеров. «Морской дракон» вида Cymbospondylus youngorum обитал 247 миллионов лет назад, в триасовый период. Соседями морской рептилии по планете тогда были динозавры.

Особенности Cymbospondylus youngorum удивили ученых. Прежде всего, тем фактом, что, по меркам эволюции, существа этого вида чрезвычайно быстро (всего за 2,5 миллиона лет) выросли до гигантских размеров. Морские киты проделали тот же путь за 49 миллионов лет. По мнению исследователей, стремительному увеличению размеров морской рептилии поспособствовало обилие пищи, пишет Daily Express.

Окаменелость впервые заметили в 1998 году. Останки были вмурованы в скалы гор Огаста на северо-западе Невады. В 2015 году удалось раскопать кости животного: ими оказались череп, плечо и придаток, который приняли за ласт. Еще несколько лет велось исследование останков, по итогам которого палеонтологи воссоздали примерный облик существа.

Cymbospondylus youngorum напоминал морского дракона: имел довольно длинное обтекаемое тело с длинным хвостом и плавниками. Череп ихтиозавра составлял около двух метров в длину, а все тело - около 17 метров. Весило существо порядка 45 тонн и питалось мелкими ихтиозаврами, рыбой и, предположительно, кальмарами.

Обитал «морской дракон» в Панталасовом океане у западного побережья Северной Америки.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
17:25 В стране и мире
Оперштаб сообщил о росте коллективного иммунитета от COVID-19
16:43 Спорт
Врачи сообщили о состоянии избитого фигуриста Соловьева
15:15 В стране и мире
СМИ: прокуратура Украины просит арестовать Порошенко по делу о госизмене
13:51 В стране и мире
В Алтайском крае поезд снес пассажирский автобус
14:53 В стране и мире
Видео
Путин заявил, что экономический рост должен привести к повышению доходов людей
Популярное
Врач назвала главную ошибку за новогодним столом
Видео
На первых полосах: что пишут западные СМИ о пресс-конференции Путина
Видео
Путин рассказал, почему не берет Мишустина на отдых с Шойгу в тайге
Диетолог назвала допустимую «дозу» мандаринов каждый день
Видео
Путин готов стать «адвокатом» Деда Мороза
Видео
«Врут все время, поэтому наводят тень на плетень»: Путин ответил на обвинения ЕС по газу
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.