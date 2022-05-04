В Дзержинске горит железнодорожная цистерна с растворителем: кадры мощного пожара
Жители Дзержинска публикуют кадры пожара о пожаре в районе промышленной зоны. На опубликованных кадрах видны огромные клубы дыма.
Как сообщили в ГУ МЧС по Нижегородской области, горит железнодорожная цистерна с растворителем, пожарные подразделения привлекли по третьему рангу.
«04 мая 2022 г. в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре по адресу: Нижегородская область, г.о. г. Дзержинск, Автозаводское шоссе, у д. 65, железнодорожная станция Игумново», - говорится на сайте регионального управления.
Для тушения горящей промзоны был приведен в готовность пожарный поезд, экстренные службы продолжают работать на месте возгорания.
Ранее в подмосковных Мытищах загорелся девятиэтажный дом. В результате ЧП три человека погибли и 16 пострадали. Региональная прокуратура организовала проверку по факту произошедшего.