В стране и мире В Дзержинске горит железнодорожная цистерна с растворителем: кадры мощного пожара Анна Назайкина Пожарно-спасательные подразделения были привлечены по третьему рангу, был приведен в готовность пожарный поезд. © Видео: VK, bez_cenznn © Фото: VK, bez_cenznn Читайте нас на: Жители Дзержинска публикуют кадры пожара о пожаре в районе промышленной зоны. На опубликованных кадрах видны огромные клубы дыма. Как сообщили в ГУ МЧС по Нижегородской области, горит железнодорожная цистерна с растворителем, пожарные подразделения привлекли по третьему рангу. «04 мая 2022 г. в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре по адресу: Нижегородская область, г.о. г. Дзержинск, Автозаводское шоссе, у д. 65, железнодорожная станция Игумново», - говорится на сайте регионального управления. Для тушения горящей промзоны был приведен в готовность пожарный поезд, экстренные службы продолжают работать на месте возгорания. Ранее в подмосковных Мытищах загорелся девятиэтажный дом. В результате ЧП три человека погибли и 16 пострадали. Региональная прокуратура организовала проверку по факту произошедшего. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика