Жертвы в лифте: раскрыты подробности пожара в многоэтажке в Мытищах

По предварительным данным, в результате происшествия погибли три человека.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Трое человек погибли и 16 пострадали в результате пожара в девятиэтажном доме в подмосковных Мытищах. Кадры с места происшествия публикует телеканал «Звезда».

На видео можно увидеть повреждения, которые получил дом в результате возгорания, и работу экстренных служб.

По данным пресс-службы губернатора и правительства Московской области, погибли три человека, один госпитализирован с тяжелыми травмами, 15 человек получили отравление угарным газом, пишет ТАСС. Источник «Звезды» в Следственном комитете сообщил, что погибли люди, которые находились в лифте. Из-за возгорания у лифтов перегорели механизмы, уточнил он.

На текущую минуту открытое горение ликвидировано. Площадь пожара составила 80 «квадратов», заявили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

Ранее сообщалось, что проверку по факту пожара организовала прокуратура Московской области.