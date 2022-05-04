Курс доллара упал ниже 69 рублей впервые с июня 2020 года

В момент старта торгов в среду американская валюта упала ниже 69 рублей — до 68,63. Евро же понижался до 72 рублей.

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Торговый день сегодня, 4 мая, начался с резкого укрепления российской национальной валюты к доллару и евро, следует из данных Московской биржи.

Важно отметить, что в момент старта торгов американская валюта впервые с июня 2020 года упала ниже 69 рублей — до 68,63. Евро же понижался до 72 рублей. К 10:05 утра доллар терял 1,46 рубля и дешевел до 69,50. Евро снижался на 1,31 рубля, до 73,34.

Напомним, что 23 марта президент РФ Владимир Путин объявил о важном решении: в ответ на антироссийские санкции Запада Москва не будет принимать оплату за поставки природного газа в долларах и евро, расчет будет производиться в рублях.

Впоследствии многие финансовые эксперты утверждали, что российский рубль может укрепиться по отношению к другим валютам после решения Путина продавать газ за границу в рублях.