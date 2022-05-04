За секунду до выстрела: кадры изнутри ствола «Малки» в ходе стрельбы по позициям врага

Ранее официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков рассказал о новых успехах российских артиллеристов - по его словам, они уничтожили 53 единицы военной техники и до 310 человек личного состава противника.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России

В Минобороны России показали кадры работы тяжелых самоходных пушек «Малка» в ходе специальной военной операции.

Орудия ведут стрельбу, выполняя огневые задачи по позициям неприятельских войск.

Ранее официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков рассказал о новых успехах российских артиллеристов - по его словам, они уничтожили 53 единицы военной техники и до 310 человек личного состава противника.

Кроме этого, артиллеристы поразили 16 пунктов управления, два склада с горюче-смазочными материалами и 476 опорных пунктов украинских националистов и районов сосредоточения войск.

Также сообщается, что высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожена пусковая установка украинского комплекса «Точка-У» и локаторы С-300.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов