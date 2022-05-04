В МО РФ заявили об уничтожении украинской «Точки-У» и локаторов С-300 высокоточными ракетами ВКС
Высокоточные ракеты ВКС России уничтожили пусковую установку украинской «Точки-У» и три локатора ЗРК С-300. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
«Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России уничтожены пусковая установка тактического ракетного комплекса "Точка-У" в районе Новой Дмитровки, в районах населенных пунктов Санджейка, Крысино и Вольнянск три локатора подсвета и наведения ЗРК С-300», - сказал он.
Кроме того, в районе Новоалександровки был уничтожен склад боеприпасов и девять районов сосредоточения живой силы и военной техники.
В общей сложности, по данным МО РФ, с начала спецоперации ВС РФ удалось уничтожить 146 самолетов, 112 вертолетов, 706 беспилотников, 287 ЗРК, 2 807 танков и других боевых бронемашин, 321 установку РСЗО, 1 279 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2 609 единиц военной автоспецтехники.
Ранее российское оборонное ведомство показало кадры уничтожения украинского зенитно-ракетного комплекса «Бук-М1» высокоточным ракетным оружием.
Материал подготовили: Анна Назайкина, Николай Баранов