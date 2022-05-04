Огибая верхушки деревьев: что дают полеты на сверхмалых высотах в ходе спецоперации

По словам корреспондента, ему много раз доводилось летать и над океаном на палубных Ка-27, и в горах Средней Азии на Ми-8, но такого огибания местности, как сегодня, видеть не приходилось. Иногда казалось, что вертолеты летят не выше нескольких метров над полями.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Корреспондент «Звезды» Константин Исаев отправился в полет с вертолетчиками Вооруженных сил России в рамках спецоперации на Украине. Специфика боевой работы заставляет летать буквально над самым уровнем поверхности, огибая деревья. Выглядят такие полеты впечатляюще.

По словам корреспондента, ему много раз доводилось летать и над океаном на палубных Ка-27, и в горах Средней Азии на Ми-8, но такого огибания местности, как сегодня, видеть не приходилось. Иногда казалось, что вертолеты летят не выше нескольких метров над полями.

«Настоящий полет вертолета над уровнем земли, огибая поверхность, можно прочувствовать только на специальной военной операции. Сейчас наши летчики не поднимаются выше уровня деревьев буквально на два-три метра - так надежней и безопасней, и это самое главное», - прокомментировал корреспондент.

Съемочная группа только уже по возвращении узнала: кроме двух Ми-8 колонну в воздухе прикрывали еще и ударные Ми-24. Техника дошла до намеченного пункта, а значит, все, кто сегодня отвечал за бойцов и груз, отработали правильно.

Также «Звезда» показала кадры из сопровождающего гуманитарную колонну российского вертолета.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов