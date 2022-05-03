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«Я прошел через ад»: сложивший оружие боец ВСУ раскрыл подробности службы в украинской армии

Анна Назайкина
14:21 03.05.2022
Геннадий Уйманов признался, что так страшно, как в последние 2,5 месяца, ему не было никогда. Конкретных задач руководство не ставило, навыкам ведения боя и обращению с оружием тоже не обучали.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Сложивший оружие боец ВСУ Геннадий Уйманов рассказал корреспонденту «Звезды» о службе в рядах украинской армии после того, как началась специальная военная операция.

Уйманову 57 лет. Его мобилизовали в конце февраля этого года. За уклонение или дезертирство на Украине сейчас срок. От 5 до 15 лет. Поэтому между тюрьмой и фронтом мужчина выбрал второе.

Ему пришлось рыть окопы и патрулировать полевой лагерь на границе с Донецкой Народной Республикой, пока вместе с сослуживцами он не попал в кольцо российских войск.

«Обстреливали нас, даже голову не могли поднять...Нас окружили. Мы попали в плен. Полностью попали в кольцо окружения. Сопротивление было бесполезно. Потому что мы вымотанные, уставшие, ничего не понимавшие», - поделился воспоминаниями он.

Уйманов признался, что так страшно, как в последние 2,5 месяца, ему не было никогда. Конкретных задач руководство не ставило, навыкам ведения боя и обращению с оружием тоже не обучали. А в самый критический момент украинское командование их просто бросило.

«Крикнули ребята по окопам, что командира нет, командир уехал. Куда уехал во время боя? Уехал на совещание...Ребята, то, что я прошел, прошел через ад. Лучше тюрьма, если честно сказать. Хочу вернуться домой, очень. У меня дочь в положении. К жене хочу. И возраст уже не тот», - сказал Уйманов.

Сейчас мужчина находится в российском центре содержания военнопленных. Из-за соблюдения секретности мы не можем раскрыть расположение этого места. Но для сложивших оружие здесь созданы все удобства для временного пребывания.

Сейчас задержанных украинских военных допрашивают и проверяют военные следователи, чтобы определить их дальнейшую судьбу. Скорее всего, все они вернутся домой во время ближайшего обмена военнопленными между РФ и Украиной.

Материал подготовили Максим Низкодубов и Николай Баранов.

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