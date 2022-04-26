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Антонов заявил, что Вашингтон стремится нанести максимальный урон РФ

Виталий Музыка
07:51 26.04.2022
Военная помощь с момента прихода администрации Байдена к власти превысила 4 млрд долларов, заявил Антонов.
Антонов заявил, что Вашингтон стремится нанести максимальный урон РФ
© Фото: Michael Candelori, ZUMAPRESS, Globallookpress
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Посол РФ в США Анатолий Антонов прокомментировал обращение Белого дома к конгрессу с просьбой предоставить дополнительные средства для обеспечения бесперебойной поставки оружия на Украину, указав на очевидное стремление Штатов нанести максимальный ущерб России. Слова Антонова опубликованы в Telegram-канале посольства РФ в США.

«Очевидно, что за действиями Вашингтона скрывается стремление любыми способами затянуть российскую специальную операцию, пытаясь нанести максимальный ущерб России, и воевать до последнего украинца», - заявил он.

По словам Антонова, Вашингтон хочет сохранить очаг нестабильности в Европе, с целью сплотить вокруг себя западных союзников. Это позволит удержать позиции США на мировой арене.

«Тем не менее мир идет к многополярности. Этот факт игнорировать нельзя», - добавил посол.

Антонов подчеркнул, что военная спецоперация РФ направлена не против украинцев, а на защиту ДНР и ЛНР, установления нейтрального и безъядерного статуса Украины, демилитаризацию и денацификацию республики. Это необходимо для сохранения нацбезопасности России, так как важно устранить угрозы, которые исходят с украинской территории из-за ее освоения НАТО.

Ранее сообщалось, что глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров заявил, что Североатлантический альянс по сути вступает в прокси-войну с Россией. Поясняя, он указал на поставки военного вооружения и техники Украине.

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