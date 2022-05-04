Десятки тысяч жителей Донецка остались без электричества после обстрела ВСУ

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Более 22 тысяч жителей Донецка остались без электричества после массированного обстрела со стороны вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о повреждении Кировских электросетей из-за обстрела со стороны вооруженных формирований Украины. На данный момент обесточены 160 трансформаторных подстанций в Петровском районе Донецка, более 22 тыс. абонентов лишены электроснабжения», - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.

Ранее стало известно о ночном обстреле Донецка и его пригородов из «Градов». По сообщению СЦКК, украинские силовики выпустили несколько снарядов по Куйбышевскому и Кировскому районам.