Армия МО РФ показало кадры авиаудара Су-24М по замаскированным позициям ВСУ Для разрушения укрепленных объектов ВСУ авиационные бомбы применялись на фугасное действие, что позволило достичь наибольшей эффективности. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Министерство обороны РФ показало кадры нанесения авиационного удара экипажем самолета Су-24М по замаскированным укрепленным позициям ВСУ. «Бомбометание по долговременным сооружениям укрепрайона выполнялось со свободного маневра с предельно малой высоты. Для разрушения укрепленных объектов ВСУ авиационные бомбы применялись на фугасное действие, что позволило достичь наибольшей эффективности», - говорится в сообщении МО РФ. В российском оборонном ведомстве добавили, что после бомбометания экипаж выполнил противоракетный маневр с отстрелом тепловых ловушек. Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика