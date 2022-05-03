МО РФ показало кадры авиаудара Су-24М по замаскированным позициям ВСУ
Для разрушения укрепленных объектов ВСУ авиационные бомбы применялись на фугасное действие, что позволило достичь наибольшей эффективности.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Министерство обороны РФ показало кадры нанесения авиационного удара экипажем самолета Су-24М по замаскированным укрепленным позициям ВСУ.
«Бомбометание по долговременным сооружениям укрепрайона выполнялось со свободного маневра с предельно малой высоты. Для разрушения укрепленных объектов ВСУ авиационные бомбы применялись на фугасное действие, что позволило достичь наибольшей эффективности», - говорится в сообщении МО РФ.
В российском оборонном ведомстве добавили, что после бомбометания экипаж выполнил противоракетный маневр с отстрелом тепловых ловушек.
Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.