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Огненный дождь: кадры ударов вертолетов Ка-52 по украинской военной технике

09:16 01.05.2022
Авиаударами уничтожены пункт управления и бронированная техника подразделений ВСУ.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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Министерство обороны России  опубликовало кадры нанесения авиационных ударов экипажами вертолетов Ка-52 «Аллигатор» по военным объектам и военной технике ВСУ в рамках специальной военной операции по освобождению республик Донбасса. Применение авиационных средств поражения осуществлялось парами. Летчики армейской авиации выполнили пуски ракет с дистанции более пяти километров.

В результате боевого применения были уничтожены пункт управления и бронированная техника подразделений ВСУ.

Армейская авиация в ходе проведения специальной военной операции выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержки подразделений, выполняющих задачи в рамках спецоперации.

Министерство обороны России показало кадры боевой работы экипажей ударных вертолетов Ка-52 ВКС России, в ходе которой были уничтожены танк, боевая машина пехоты и укрепленный опорный пункт ВСУ.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов

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